Два участка трассы М-4 «Дон» стали платными до 2109 года

Правительство России сделало проезд по участкам автомобильной дороги М-4 «Дон» в Ростовской области (1091,6–1119,5 километр) и в Краснодарском крае (1195–1319 километр) платным до 1 мая 2109 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Общая протяженность объединенного участка составит 103,38 километра. Отмечается, что полученные от сбора платы за проезд средства возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автомобильной дороги.

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В марте правительство России сделало платным проезд по 70-километровому участку трассы М3 «Украина» в Калужской области. Платный режим действует на участке от 124-го до 194-го километра.

В начале февраля 2016 года правительство России установило максимальную стоимость проезда легкового автомобиля по платным трассам федерального значения. Согласно постановлению, она не может превышать 3 рубля за километр.