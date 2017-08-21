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Посла Украины возмутили слова немецкого политика о принадлежности Крыма России

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Андрей Мельник
Андрей Мельник

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник возмутился словами заместителя председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», лидера ее предвыборного списка Александра Гауланда о принадлежности Крыма России. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает издание Hamburger Abendblatt.

«Заявление Гауланда трудно превзойти в цинизме», — высказал мнение дипломат. Мельник при этом заявил, что Крым вернется под контроль Киева «гораздо раньше, чем некоторые думают».

17 августа сообщалось о заявлении Гауланда, в котором он выразил уверенность, что Россия не вернет Крым Украине, несмотря на санкции. Партия «Альтернатива для Германии», в которой состоит политик, последовательно выступает за отмену ограничений, введенных странами Запада против Москвы.

В июле министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался за постепенную отмену антироссийских санкций. Кроме того, он выступил за новую политику Берлина по отношению к Москве, которая бы разрядила сложившуюся напряженную ситуацию.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Москва указывает на то, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.

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