Жители Кургана раскопали могилу 17-летней девушки и сожгли ее останки

Полиция Курганской области задержала двух подозреваемых в повреждении захоронения в селе Менщиково (Кетовский район). Об этом в понедельник, 21 августа, сообщается на сайте регионального управления МВД.

В руках стражей порядка оказались двое неработающих жителей Кургана 23 и 30 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как уточняет Kurgan.ru, неизвестные раскопали могилу 17-летней девушки по имени Ольга, умершей пять лет назад. После этого они сожгли ее останки. Об этом 18 августа редакции сообщил житель Менщикова, он же обратился в полицию.

Издание отмечает, что в социальных сетях знакомые погибшей стали выдвигать свои версии причин произошедшего. К примеру, один из них предположил, что к случившемуся имеет отношение молодой человек, который раньше встречался с девушкой: якобы она часто снилась ему по ночам, и знахарка посоветовала ему откопать могилу. Другие знавшие Ольгу пользователи добавили, что она воспитывалась в детдоме.