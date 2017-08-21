На Урале осудили устроивших бунт воспитанников спецучилища закрытого типа

В Свердловской области осудили пятерых молодых людей за участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ), сообщил «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга в понедельник, 21 августа. Они получили от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно.

«Следователем внесено представление в адрес областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях устранения всех причин и условий, способствовавших совершенным преступлениям, и недопущения их впредь», — отметил он.

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В конце августа 2016 года молодые люди, воспитанники Рефтинского спецучилища закрытого типа для подростков с общественно опасным поведением, устроили бунт с применением насилия к сотрудникам учреждения и причинением вреда имуществу на сумму более 250 тысяч рублей.

«В течение трех дней, когда происходили указанные события, территорию учреждения самовольно покинули 50 воспитанников, которые впоследствии были найдены и возвращены в учреждение», — добавил Шульга.

Поводом для беспорядков послужило, по данным СКР, недовольство правилами внутреннего распорядка. По словам источника в правоохранительных органах, воспитанники хотели принимать пищу из личных тарелок, а не из случайно попавшихся на раздаче из-за того, что по «воровскому закону», не есть из одной посуды с «опущенными».

Рефтинское спецучилище находится в ведении министерства образования и не имеет такой охраны, как в колониях для несовершеннолетних. Туда в исключительных, определяемых судом случаях, попадают подростки, после совершения нетяжких преступлений.