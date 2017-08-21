Умерла актриса Зоя Степанова

В Москве скончалась актриса Зоя Степанова. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Ей было 89 лет. Прощание состоится в церкви Архангела Михаила.

Степанова снялась в таких фильмах, как «Каждый вечер в одиннадцать», «Без права на ошибку», «Дни испытаний», «Посеяли девушки лен», «Трое вышли из леса» и «Айна».

Актриса более 40 лет работала в Театре киноактера. В ее репертуаре — спектакли «Восемь женщин», «Суровое поле», «Третье поколение», «У опасной черты», «Простушка и воспитанная» и «Дядюшкин сон».

В 2005 году артистка выпустила сборник рассказов и избранных стихов «Курьезные истории, или Сон в руку».