Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко

Народная артистка РСФСР Кира Головко скончалась в Москве. Об этом в среду, 16 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Антона Чехова.

Головко было 98 лет. В театре отметили, что прощание с актрисой состоится 18 августа в Портретном фойе МХАТ. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

Кира Головко — лауреат Сталинской премии 1947 года, в 1957-м получила звание народной артистки РСФСР. Она работала в МХТ имени Чехова (Московский Художественный театр, с 1932 по 1987 год носил название МХАТ СССР имени Максима Горького, после чего разделился на МХАТ Горького и МХТ Чехова) с 1938 по 2004 год.

Актриса также снялась в таких фильмах, как «Свет над Россией», «Первоклассница». Помимо этого, она сыграла графиню Ростову в киноэпопее «Война и мир» Сергея Бондарчука и снялась в его ленте «Борис Годунов» в роли матери царевны Ксении Годуновой.