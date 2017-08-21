Латвия купила в Дании американские зенитные комплексы Stinger

Латвийские военные купили в Дании американские переносные зенитные комплексы (ПЗРК) Stinger. Об этом, как сообщает агентство LETA, заявил в эфире латвийского общественного телевидения LTV министр обороны республики Раймондс Бергманис.

Глава Минобороны не стал вдаваться в количественные параметры сделки, заявив лишь, что «сумма уплачена не слишком большая, но за нее мы получим солидное количество вооружения».

ПЗРК закуплены из наличия Вооруженных сил Дании и будут переданы к концу текущего года или в самом начале 2018-го. Дания с 1996 года, по данным Управления по военно-техническому сотрудничеству Пентагона, получила суммарно 1140 ПЗРК типа Stinger.

На данный момент Вооруженные силы Латвии используют шведский ПЗРК RBS 70. Первые версии этой системы были куплены в 2004 году, а в 2016-м появились сообщения о грядущей закупке модернизированных образцов RBS 70 NG.

ПЗРК FIM-92 Stinger был принят на вооружение в США в 1981 году. Первоначально оснащался инфракрасной головкой самонаведения, но с 1983 года комплектуется двухдиапазонными (инфракрасными и ультрафиолетовыми) головками.