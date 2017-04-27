Латвия потратится на подержанные гаубицы

Латвия купит у Австрии подержанные самоходные артиллерийские установки серии M109. Соответствующий договор подписал министр обороны прибалтийской республики Раймонд Бергманис, пишет Mixnews.

Затраты на каждую из 47 155-миллиметровых гаубиц составят от 60 до 140 тысяч евро в зависимости от модификации. Общая сумма контракта составляет шесть миллионов евро.

Поставки запланированы на осень этого года, однако латвийские военные уже обучаются в Австрии использованию машин.

По состоянию на 2016 год, на вооружении Австрии было 30 гаубиц модификации M109A5. На таких самоходках установлено орудие M284, максимальная дальность стрельбы составляет 30 километров. Также по требованию заказчика там могут устанавливаться GPS и автоматизированная система управления огнем.

Первые гаубицы серии М109 были созданы в Соединенных Штатах в начале 1960-х и впоследствии неоднократно модернизировались. Эти машины применялись в ходе войны во Вьетнаме, в ряде ближневосточных конфликтов, в Йемене и в гражданской войне в Сирии. Серийное производство данной техники в США завершилось в 2003 году.