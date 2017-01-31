«Абрамсы» перебросят из Польши в Прибалтику

Часть танков «Абрамс» будет доставлена из Польши в Латвию, Литву и Эстонию после завершения совместных польско-американских учений. Об этом во вторник, 31 января, сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, отправка американских танков в эти страны призвана показать приверженность США интересам их союзников. О каком количестве бронетехники идет речь, не уточняется.

Материалы по теме «Надо от обороны перейти к наступлению» Чем Россия ответит НАТО на усиление в Прибалтике

30 января стало известно, что американский военный тягач въехал в дорожное ограждение в окрестностях польского города Гожув-Великопольский (Любушское воеводство на западе страны).

Развертывание американской танковой бригады в Польше началось в начале января 2017 года, сейчас оно практически завершено. Всего в страну прибудут 3,5 тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной и около 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц, 400 автомобилей.