Вышел трейлер сериала «Страйк» по детективам Джоан Роулинг

Видео: BBC / YouTube

В сети появился проморолик сериала «Страйк», снятого по мотивам криминальной трилогии Джоан Роулинг о Корморане Страйке. Трейлер опубликован на YouTube-канале «Би-би-си».

Сериал расскажет о ветеране афганской войны, ставшем частным детективом. Создатели проекта планируют выпустить три сезона. Премьера первой части, состоящей из трех эпизодов, запланирована на 27 августа. Главную роль в «Страйке» исполнил британский актер Том Берк.

Трилогия о Корморане Страйке («Зов кукушки», «Шелкопряд», «Карьера зла») выходила с 2013 по 2015 год. Роулинг публиковала книги под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.