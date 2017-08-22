Верблюд откусил руку своему хозяину в Подмосковье

Верблюд откусил руку мужчине в Щелковском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

«Человек получил телесные повреждения в виде ампутации руки после того, как его укусил верблюд. По данному факту проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Как уточняет РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на верблюжьей ферме. Пострадавший — хозяин животного.

По неподтвержденной информации, которую приводит телеканал, конечность была оторвана по локоть. Мужчина был госпитализирован, однако медикам не удалось пришить руку.

15 августа в Шелеховском районе Иркутской области пьяный посетитель придорожного кафе перелез через забор, чтобы угостить медведей сгущенкой. Он просунул в клетку руку, которую в итоге отгрыз один из хищников.