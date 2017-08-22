Женщинам предложили красить глаза подводкой-фломастером и гипнотическими тенями

Французская марка Clarins выпустила коллекцию косметики на осенне-зимний сезон. Она получила название Graphik. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 23 августа.

В коллекцию вошли подводка-фломастер, четырехцветные тени для век Palette 4 Couleurs гипнотических оттенков, бахратные тени Ombre Matte оттенка слоновой кости и глубокого синего цвета, а также тушь Mascara Supra Volume с карнаубским воском, увеличивающая объем ресниц. Еще одна новинка — крем-гель для кожи вокруг глаз против первых морщин, темных кругов и отеков Multi-Active. Также в коллекцию вошли карандаши для губ Crayon Lèvres с маслом жожоба и помады Joli Rouge с экстрактом солероса.

Компания Clarins основана в 1954 году, ее штаб-квартира располагается в Нейи-сюр-Сене.

К наступлению осени обновления появились и в линейке тональных средств. Формулы косметических средств разработаны на основе растительных экстрактов, которые ухаживают за кожей и подчеркивают ее естественную красоту. Основные ингредиенты — бамбук и киноа.