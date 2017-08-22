Clarins поможет женщинам избавиться от пигментных пятен

Французская марка Clarins обновила линейку тональных средств. В нее добавились крем, кушон и пудра. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 22 августа.

Формулы косметических средств разработаны на основе растительных экстрактов, которые ухаживают за кожей и подчеркивают ее естественную красоту. Основные ингредиенты — бамбук и киноа.

Среди новинок — тональный крем Teint Haute Tenue с порошком бамбука, который оказывает матирующее действие. Также для создания ровного тона кожи представители марки рекомендуют кушон Everlasting Cushion, с помощью которого можно замаскировать пигментные пятна и мелкие несовершенства. Еще в коллекции появилась компактная пудра Everlasting Compact со светорассеивающими пигментами, устраняющая жирный блеск.

Компания Clarins основана в 1954 году, ее штаб-квартира располагается в Нейи-сюр-Сене.

В конце августа 2017 года марка выпустила обновленную сыворотку Double Serum. Она воздействует на все признаки старения кожи: морщины, расширенные поры, потерю упругости и тусклый цвет лица.

