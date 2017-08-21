Boucheron сделал из драгоценностей ароматы

Французский ювелирный дом Boucheron выпустил парфюмерную коллекцию. Она сотоит из шести ароматов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 21 августа. Основная идея коллекции — охота за драгоценными камнями, которые символизируют ароматы.

Флаконы выполнены из тяжелого прозрачного стекла и украшены металлической табличкой с названием. Сквозь стекло флаконов видны ароматы ярких, сияющих оттенков: сине-фиолетовый Iris de Syracuse, пастельный желтый Tubéreuse de Madras, Néroli d’Ispahan цвета морской волны, оранжево-желтый Vanille de Zanzibar, Ambre d’Alexandrie карамельного оттенка и Oud de Carthage цвета засахаренного каштана.

В ароматах присутствуют ноты ириса, флердоранжа, кадрамона, имбиря, туберозы и маракуйи. В продаже новинки появятся с ноября.

Boucheron —французский ювелирный дом. Первый магазин был открыт в 1858 году в Париже. В настоящее время фирменные украшениы продаются в крупнейших городах мира: Нью-Йорке, Лондоне, Мадриде, Брюсселе, Дубае, Гонконге, Сеуле, Сиднее, Санкт-Петербурге и других.