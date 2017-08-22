Французы расшифровали язык молодости кожи

Французская марка Clarins представила обновленную сыворотку Double Serum. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 22 августа.

По словам представителей марки, в новом средстве был «расшифрован язык молодости кожи». Сыворотка воздействует на все признаки старения кожи: морщины, расширенные поры, потерю упругости и тусклый цвет лица. Экспертам удалось установить связь между липидными рафтами клеточной мембраны и процессом старения кожи. Из-за факторов окружающей среды и возраста клеточная система получения сигналов нарушается, число рафтов уменьшается, а это негавтино отражается на состоянии кожи.

В состав сыворотки выходят растительные ингридиенты. Насыщенный турмероном экстракт куркумы стимулирует межклеточную коммуникацию и поддерживает спосбоность клеток принимать сигналы. Сыворотка содержит экстракты каланхоэ, киноа, солероса, киви, расторопши пятнистой, ягод годжи, эдельвейса, гедихиума увенчанного и зеленого банана.

Средство продается в специальном двойном флаконе с водной и липидной формулами и с «умной» системой дозировки.

Компания Clarins основана в 1954 году, ее штаб-квартира располагается в Нейи-сюр-Сене.