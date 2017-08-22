Несколько домов загорелись в Новой Москве

Фото: страница «Изварино, Толстопальцево, Внуково и рядом» во «ВКонтакте»

Три частных дома и хозяйственная постройка загорелись в поселке Кокошкино в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Отмечается, что пожар начался с дома №32 в поселении Кокошкино. Сведения о возгорании поступили в 16:39 мск.

На месте работают пожарные. Сообщается, что одно здание обрушилось, существует угроза распространения огня на соседние здания. Площадь пожара оценивается в 350 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет.

29 марта в Новой Москве пожар произошел в поселении Вороновское (Троицкий округ). Загорелись два ангара, пламя распространилось на площади 1,2 тысячи квадратных метров.