В Германии перехвачена партия трампообразных таблеток экстази

Немецкая полиция перехватила партию из пяти тысяч таблеток экстази, сделанных в форме головы американского президента Дональда Трампа. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает BBC News.

Патрульные обнаружили пакеты с наркотиками при досмотре одной из машин в городе Оснабрюк в Нижней Саксонии. В автомобиле с австрийскими номерами находились 51-летний мужчина и его 17-летний сын. Оба они арестованы. Стоимость партии оценивается в 40 тысяч евро.

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Полицейские полагают, что таблетки были куплены через один из интернет-сайтов, где запрещенный препарат продается под слоганом «Трамп снова сделает вечеринку великой». Это выражение является отсылкой к лозунгу Make America great again, что в переводе означает «Сделаем Америку снова великой». Он был одним из основных во время предвыборной кампании Трампа.

22 ноября 2016 года австралийские стражи порядка задержали двух китайцев, перевозивших 500 килограммов наркотика MDMA (экстази) на сумму 44 миллиона долларов. «Контейнер был загружен в порту Генуя в Италии, по документам там было двадцать рулонов алюминиевой фольги. Пограничники просветили их, внутри рулонов обнаружились скрытые контейнеры», — рассказал командир местного отделения пограничной службы Тим Фицжеральд.