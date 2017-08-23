Большинство выпускников девятых классов школ Кубани продолжат учебу в колледжах

В Краснодарском крае 58 процентов выпускников 9 класса средних школ решили продолжить учебу в системе среднего специального образования (СПО). Как сообщает региональное министерство образования, науки и молодежной политики, это стало результатом профориентационной работы, проведенной со школьниками в рамках финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 в Краснодаре.

В этом году на бюджетные места в колледжи и техникумы Краснодарского края поступили более 24,3 тысячи юношей и девушек, еще свыше 5 тысяч продолжат учебу на внебюджетных местах. Конкурс был как при поступлении в вуз — от 4 до 9 человек на место. Самыми востребованными остались технические и педагогические специальности.

Спрос на рабочие профессии растет на Кубани, как и в целом по России. Согласно мониторингу приемной кампании Минобрнауки РФ, в этом году к обучению по программам среднего профобразования приступят 976 тысяч студентов, что на 66 тысяч больше, чем годом ранее. Среди абитуриентов наиболее популярны такие профессии, как повар-кондитер, автомеханик и сварщик.

Как показал опрос кубанских студентов первого курса колледжей и техникумов (выпускников школ 2016 года), 80 процентов из них сделали выбор именно благодаря тому, что увидели на площадках чемпионатов WorldSkills Russia. Сегодня это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет.

Интерес к финалу Национального чемпионата России 2017 года, который проходил в Краснодаре, также был рекордно высоким: за три дня его посетили более 155 тысяч школьников, родителей, учителей и студентов. В соревнованиях по 113 компетенциям приняли участие 1,3 тысяча студентов колледжей, чьи навыки оценивали более 1,6 тысячи экспертов, включая международных. По итогам соревнований лидером медального зачета стала сборная Москвы, второе место заняла сборная Республики Татарстан, а третье — команда Краснодарского края.

«Чемпионаты по стандартам WorldSkills это не просто показательные выступления, это эффективный интструмент по внедрению мировых стандартов в отечественную систему образования», — заявил генеральный директор директор Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов. «Подобные же задания будущим студентам предстоит выполнять на демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills по окончании колледжа», — подчеркнул он.

Во время чемпионата школьники 7-9 классов были включены в активное знакомство с миром профессий. В процессе образовательной экскурсии они получили возможность, что называется, погрузиться в профессиональный мир. Ребятам рассказывали о значимости каждой компетенции, после чего они смогли попробовать «руками» профессии, приняв участие в мастер-классах и работе интерактивных площадок.