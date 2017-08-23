Пример отказа Казахстана от ядерного оружия назвали актуальным

Современная политика показывает актуальность примера президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в начале 90-х принял решение отказаться от ядерного оружия. Такое мнение «Ленте.ру» высказал российский писатель и драматург, автор пьесы «Саркофаг» об аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Губарев.

«Сейчас в мир возвращается ядерный психоз — это видно по недавним заявлениям, которые прозвучали со стороны США и КНДР. Это значит, что актуальность отказа от ядерного оружия, в особенности, для таких стран, как Северная Корея, все так же высока», — отметил Губарев.

В феврале директор научно-исследовательского института Офиса мира Базеля в Швейцарии Алин Варе на своей странице в Facebook заявил, что выдвинул Назарбаева кандидатом на Нобелевскую премию мира за усилия по уничтожению ядерного оружия. Ранее казахстанский лидер неоднократно выдвигался претендентом на эту награду.

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8 августа Пхеньян объявил о готовности нанести ракетный удар по базе американских ВВС на острове Гуам в Тихом океане. Пятью днями позднее президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи

В 1992 году Казахстан подписал так называемый Лиссабонский протокол о признании республики неядерным государством. В 1994 году Алма-Ата, Москва, Лондон и Вашингтона подписали также Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Казахстана к Договору о нераспространении ядерного оружия. Позже к гарантиям присоединились Китай и Франция.

Нобелевская премия мира присуждается одноименным комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в области укрепления мира.