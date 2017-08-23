Американского ведущего отстранили от эфира из-за неподходящего имени

Американский спортивный телеканал ESPN отстранил ведущего Роберта Ли (Robert Lee) от комментирования футбольного матча в Виргинском университете из-за того, что он оказался полным тезкой генерала армии конфедератов. Об этом сообщает The Independent.

Решение связано с беспорядками в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, где 12 августа неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли.

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В заявлении телеканала говорится, что отстранение связано с нежеланием лишний раз разжигать конфликт в городе. Сам ведущий не прокомментировал ситуацию.

Роберт Ли работает спортивным комментатором с 1999 года. Решение распространилось исключительно на матчи в Шарлотсвилле: ведущий уже готовится к освещению футбольной игры в Государственном университете Янгстаун (штат Огайо).

Протест против сноса памятника Роберту Ли в Шарлотсвилле перерос в беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, что привело к гибели женщины, еще 19 человек получили ранения.

