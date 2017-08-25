Неизвестные атаковали мечеть в Кабуле

Несколько человек с автоматическим оружием атаковали мечеть имама Замана в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает TOLO News.
По словам очевидцев, в момент нападения внутри здания находилось много верующих. Сначала во дворе культового здания произошел взрыв, после чего раздались выстрелы.
Силы безопасности оцепили район, где расположена мечеть. На место прибыли бойцы спецподразделений. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.
1 августа в шиитской мечети в афганском городе Герат произошел взрыв. жертвами нападения стали 29 человек, более 60 человек пострадали. По словам представителя полиции Абдулхая Влизадая, нападавших было как минимум двое. Один из них — террорист-смертник, совершил самоподрыв, после чего другой бросил несколько гранат в многочисленную группу верующих.