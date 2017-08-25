Неизвестные атаковали мечеть в Кабуле

Несколько человек с автоматическим оружием атаковали мечеть имама Замана в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает TOLO News.

По словам очевидцев, в момент нападения внутри здания находилось много верующих. Сначала во дворе культового здания произошел взрыв, после чего раздались выстрелы.

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Силы безопасности оцепили район, где расположена мечеть. На место прибыли бойцы спецподразделений. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

1 августа в шиитской мечети в афганском городе Герат произошел взрыв. жертвами нападения стали 29 человек, более 60 человек пострадали. По словам представителя полиции Абдулхая Влизадая, нападавших было как минимум двое. Один из них — террорист-смертник, совершил самоподрыв, после чего другой бросил несколько гранат в многочисленную группу верующих.

