При взрыве в шиитской мечети в Герате погибли 15 человек

Жертвами взрыва в шиитской мечети в афганском городе Герат стали 15 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных сотрудников правоохранительных органов.

По словам представителя полиции Абдулхая Влизадая, множество людей получили ранения. Чиновник также отметил, что нападавших было как минимум двое. Один из них — террорист-смертник, совершил самоподрыв, после чего другой бросил несколько гранат в толпу верующих.

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TOLO News со ссылкой на главврача местного госпиталя сообщает, что в клинику были доставлены 20 тел погибших и 30 раненых, несколько человек отвезли по другим больницам.

По данным телеканала, во время атаки один из нападавших привел в действие пояс смертника возле мечети, а другой открыл огонь из автомата по находившимся внутри людям.

6 июня в Герате в результате взрыва возле мечети погибли семь человек, 15 получили ранения. Бомба была спрятана в мотоцикле, припаркованном возле мечети XII века Джама Масджид. Оно сработало, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву.