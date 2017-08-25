«КАРАКАН ИНВЕСТ» признана лучшей в угледобывающем секторе Кузбасса

По итогам ежегодного конкурса, проводимого администрации Кемеровской области и профсоюзными организациями Кузбасса компания «КАРАКАН ИНВЕСТ», принадлежащая Георгию Краснянскому, признана лучшей в угледобывающем секторе.

Претендентов на победу оценивала специально созданная конкурсная комиссия, под председательством начальника департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области Олега Токарева.

Угольные компании, в том числе «КАРАКАН ИНВЕСТ», оценивались по широкому набору производственных и социально-экономических показателей, в том числе, производительности труда, себестоимости добычи, уровню заработной платы, объемам налоговых и социальных платежей.

«КАРАКАН ИНВЕСТ» является лидером региона по производительности труда. В 2016 году она составила 8316 тонн на рабочего по добыче в год, в 2017 году ожидается ее рост до 8532 тонны. По себестоимости добытой тонны компания имеет один из самых низких показателей в Кузбассе. Объем налоговых платежей в бюджет за 2016 год достиг 598 миллионов рублей. По уровню заработной платы компания на 12 процентов превышает средний показатель по всем угледобывающим предприятиям Кузбасса за первое полугодие.

Владелец компании «Каракан инвест» Георгий Краснянский отметил, что руководство Кузбасса вместе с инвесторами ищут и находят точки роста ВВП страны, в том числе за счет реализации проектов социально-экономического партнерства. Это выгодно инвесторам, шахтерским коллективам предприятий, области и в конечном счете федеральному бюджету. По словам Краснянского, такие точки роста служат сигналом банковскому сообществу, что с угледобывающими компаниями можно иметь дело как со стратегическими партнерами.

По технико-экономическим показателям лучшим предприятием с подземной добычей угля признан коллектив АО «Шахта им. В. Д. Ялевского» (АО «СУЭК-Кузбасс»). Среди предприятий с открытой добычей угля первое место присуждено коллективу ООО «Разрез Кийзасский».

В номинации «Лучший директор шахты» стал директор ООО «Шахта «Усковская» (ООО «Распадская угольная компания») Алексей Хабаров.

«Лучшим директором разреза» признан директор ООО «Шахтоуправление «Майское» (АО ХК «СДС-Уголь») Олег Рудаков.

Звание «Лучший начальник участка» присвоено начальнику подготовительного участка «Шахта «Первомайская» (ОАО УК «Северный Кузбасс») Алексею Смирнову и начальнику горного участка разреза ООО СП «Барзасское товарищество» (ЗАО «Стройсервис») Александру Глазунову.

«Лучшей бригадой» среди очистников признана бригада Евгения Косьмина шахты им. В. Ялевского (АО «СУЭК-Кузбасс»), среди проходчиков — бригада Вадима Волкова шахты «Осинниковская» (ООО «Распадская угольная компания»), среди экскаваторщиков — бригада Эдуарда Стародубова разреза «Березовский» (ЗАО «Стройсервис»), среди автотранспортных бригад — экипаж водителей «БелАЗа» Андрей Конради Краснобродского угольного разреза (ОАО УК «Кузбассразрезуголь»).

Победители, по словам председателя комиссии, начальника департамента угольной промышленности администрации области Олега Токарева, получат дипломы, кубки и денежные сертификаты, а фотографии лучших горняков украсят галерею славы ДК шахтеров в Кемерове.

