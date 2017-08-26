Танкер с 12 тысячами баррелей нефти сел на мель в заливе под Нью-Йорком

Нефтяной танкер Kamome Victoria под флагом Панамы сел на мель в судоходном канале между Нью-Йорком и Нью-Джерси. Об этом телеканалу NBC New York сообщили в береговой охране США.

Судно с 12 тысячами баррелей (свыше 1,4 миллиона литров) топлива застряло к югу от моста Веррацано-Нэрроус. Признаков разлива нефтепродуктов нет.

Информации о пострадавших не поступало, внешний осмотр не выявил структурных повреждений корабля. Береговая охрана в настоящее время пытается вычислить наилучший способ переместить корабль на глубокую воду.