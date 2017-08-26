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В небе над Ватиканом заметили подозрительный беспилотник

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Площадь Святого Петра, Ватикан
Площадь Святого Петра, Ватикан

Неопознанный беспилотный летательный аппарат заметили в небе над Ватиканом. Полицейские начали проверку и для перехвата подняли в воздух вертолет, сообщает итальянское издание RaiNews в субботу, 26 августа.

Отмечается, что ни пульт дистанционного управления, ни управлявший дроном человек не были найдены. Пока нет данных о том, кому принадлежит подозрительный беспилотник и с какой целью его использовали.

Издание уточняет, что небо над Ватиканом объявлено бесполетной зоной после терактов в Европе — из соображений безопасности. Использование летательный аппаратов запрещено в том числе и для туристов. Беспилотники иногда применяются во время съемок фильмов (после согласования), с ними также работают различные службы, например, метеорологические.

Боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» не раз угрожали Папе Римскому Франциску. К примеру, год назад они объявили понтифика врагом номер один. В частности, экстремисты вменяют 79-летнему папе в вину то, что он поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества.

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