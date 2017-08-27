Мир
 

Рейтинг Макрона снизился на 14 процентных пунктов

Перейти в «Мою Ленту»
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона снизился на 14 процентных пунктов за минувший месяц, его действиями недовольны 57 процентов граждан республики. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Ifop, который был проведен по заказу Journal du Dimanche.

Всего же деятельность Макрона на посту президента одобряют 40 процентов французов. «Спустя четыре месяца после избрания Макрон стал президентом меньшинства», — пишет Journal du Dimanche. В июле сообщалось, что рейтинг Макрона за месяц потерял 10 процентных пунктов и составлял 54 процента.

Ifop добавляет, что падение рейтингов Макрона за эти месяцы значительнее, чем было у бывшего президента Франсуа Олланда за тот же период времени.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Президент Франции за три месяца потратил на макияж 26 тысяч евро
Более 170 тысяч человек выступили против выделения жене Макрона денег из бюджета
Рейтинг Макрона упал на 10 процентных пунктов за месяц
Последние новости
Мэйуэзер победил Макгрегора
Мэйуэзер побил рекорд Рокки Марчиано
Нурмагомедов назвал возможную дату следующего поединка Макгрегора в UFC
Рейтинг Макрона снизился на 14 процентных пунктов
Американский спецназ застрелил грозившую застрелиться женщину
Россиян предупредили о возможности новых терактов в Великобритании
Боевики ИГ захотели обезглавить порнозвезду Мию Халифу
Другие материалы рубрики
Мир00:0218 августа

Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики

Что стоит за кровавым терактом в Барселоне
06:47Сегодня

Американский спецназ застрелил грозившую застрелиться женщину

06:25Сегодня

Россиян предупредили о возможности новых терактов в Великобритании

05:54Сегодня

Нетаньяху раскрыл детали встречи с Путиным

Мир00:0125 августа

Добро пожаловать на дно

Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
05:13Сегодня

Число жертв урагана «Харви» достигло трех

02:51Сегодня

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение в Брюсселе

04:29Сегодня

Названо необходимое террористам время для проникновения в британский парламент

Мир13:0621 августа

Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам

Все собеседования отменены до начала осени
00:52Сегодня

В Госдепе констатировали неготовность Украины к вступлению в НАТО

23:1526 августа

Меркель отказалась считать неверным решение пустить в ФРГ миллион беженцев

01:21Сегодня

Вашингтон порекомендовал Киеву отказаться от идеи вернуть себе ядерное оружие

Россия
«Над кладбищем стоял смрад...»
Зачем россияне копаются в мусоре
Тесть «товарища Сухова»
Как первый Герой Советского Союза спасал «челюскинцев»
Юра АлексеевХоббит с Ярославки
Землянка с унитазом и свой YouTube-канал
Путин поручил разобраться в причинах пожаров на юге России
В Люберцах десятилетний ребенок погиб при попытке надышаться газом для зажигалок
Власти назвали официальную причину ДТП с автобусом на Кубани
В Минэнерго рассказали о последствиях пожара на новосибирской ТЭЦ
Все материалы
Мир
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Американский спецназ застрелил грозившую застрелиться женщину
Россиян предупредили о возможности новых терактов в Великобритании
Нетаньяху раскрыл детали встречи с Путиным
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение в Брюсселе
Все материалы
Бывший СССР
Здравствуй, девочка — секонд-хэнд
Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
Саакашвили заподозрил украинских «барыг» в сговоре с грузинскими властями
Додон подверг критике предложение вывести российские войска из Приднестровья
На Украине за три дня загорелись три поезда с пассажирами
Прости, Аллах
Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
На Украине обнаружили протянутый из Молдавии подводный спиртопровод
Президент Молдавии заблокировал поправки о праздновании Дня Европы 9 мая
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень
Эстония захотела создать резервный фонд из криптовалюты
ЦБ сообщил о рекордном за пять лет росте инвестиций в России
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
В Чехии понадеялись на сохранение транзита российского газа через Украину
ЦБ одобрил включение 500 миллионов долларов в капитал Промсвязьбанка
Все материалы
Бизнес
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Южнокорейцы заинтересовались сетью кинотеатров «Каро»
Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Названы подозреваемые по делу о падении автобуса в море на Кубани
Волкер рассказал о привезенном главой Пентагона в Киев военном оборудовании
В СК уточнили обстоятельства гибели чеченского депутата
Боевой вертолет США упал у берегов Йемена
Все материалы
Наука и техника
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
В крови человека нашли неизвестные организмы
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Ураган «Харви» засняли из космоса
Обнаружены гигантские объекты из темного вещества
Экспедиция Минобороны и РГО обнаружила у Курил немецкий бронепалубный крейсер
Все материалы
Спорт
Всю дурь выбил
Флойд Мэйуэзер нокаутировал Конора Макгрегора — самые яркие кадры боя века
Мэйуэзер побил рекорд Рокки Марчиано
Нурмагомедов назвал возможную дату следующего поединка Макгрегора в UFC
Мэйуэзер победил Макгрегора
Мамиашвили прокомментировал худший ЧМ по борьбе в истории сборной России
Сборная России впервые осталась без золотых медалей на ЧМ по борьбе
Определились победители в многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике
Все материалы
Культура
«Мизерные зарплаты и лабуда на сцене»
Что происходит с российскими театрами
Типа крутые грабители
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Малыша на драйве» до «Тюльпанной лихорадки»
«Проиграешь — перестану любить»
Почему завышенные родительские требования грозят ребенку неврозом и суицидом
Премьера «Маленьких трагедий» Серебренникова пройдет по плану
Хакеры обнародовали сюжет последнего эпизода «Игры престолов»
Нью-йоркский музей секса обвинили в расизме
В Петербурге начались ночные съемки фильма «Лето» режиссера Серебренникова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Выпусти меня отсюда»
Почему люди не могут вырваться из лап насилия и безысходности
Гнойные бакланы и зад Тома Круза
Над чем всю неделю смеялся интернет
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Боевики ИГ захотели обезглавить порнозвезду Мию Халифу
Интервью Кобзона помогло вычислить адрес дома Януковича в Подмосковье
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram
Журналистов взяли в плен во время съемки репортажа о черных риелторах
Все материалы
Ценности
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Электромобили Audi начнут ездить на солнечных батареях
На бой с Макгрегором Мэйуэзер наденет дизайнерские шорты
Уникальные часы JPJ покажут знатокам редкостей
M.A.C приготовил сюрприз для фанаток Ники Минаж
Все материалы
Путешествия
Пошла по горам
Смелая девушка штурмует Кавказ
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Woman reading, sandy beach, palm trees, Smathers Beach, Key West, The Keys, Florida, USA Лучше, чем Майами
Где спасаются от холодов богатые американцы
170 застрявших в Турции клиентов туроператора Ted Travel вылетели в Москву
Сдвинувшийся телетрап повредил двигатель готового к вылету самолета в Австралии
Туристы нашли крысу в холодильнике турецкого отеля
Напугавшего медведя норвежского гида оштрафовали почти на полторы тысячи евро
Все материалы
Из жизни
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Норвежец снял на видео ударившую рядом с ним молнию
В нью-йоркском автобусе сыграли свадьбу
В Китае сняли на видео вереницу спасающихся от тайфуна тараканов
В США работнице больницы достался рекордный джекпот
Все материалы
Тест-драйв Jaguar F-Type с самым маленьким мотором
Мы поездили спорткаре Jaguar с двигателем 2.0 и крепко задумались
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
VW построил двухэтажный дом на колесах с раздвижной душевой
Реанимацию брошенного 25-летнего «Мерседеса» сняли на видео
Британец разогнался до 350 километров в час на заднем колесе мотоцикла
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы