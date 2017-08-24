Президент Франции за три месяца потратил на макияж 26 тысяч евро

Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста. Об этом пишет издание Closer со ссылкой на данные журнала Le Point.

«Похоже, Эммануэль Макрон очень привязан к своему визажисту. Президент пожелал, чтобы она была в Елисейском дворце», — отмечается в публикации.

В статье также говорится, что иметь привлекательное лицо при любых обстоятельствах важно, но дорого, и расходы Макрона наглядно демонстрируют это. Журналисты нашли два счета, которые свидетельствуют о тратах главой республики 10 тысяч евро и 16 тысяч.

Указывается, что визажиста зовут Наташа, она работала с Макроном во время избирательной кампании.

Согласно информации, изложенной в Closer, предшественник нынешнего лидера страны Франсуа Олланд платил своему мастеру около шести тысяч евро в месяц.

Издание также вспомнило прошлогоднюю историю о зарплате парикмахера бывшего президента: называлась цифра в 9895 евро в месяц, которую сравнивали с заработной платой членов французского правительства — 9940 евро.

39-летний Эммануэль Макрон вступил в должность главы государства 14 мая 2017 года, став самым молодым президентом в истории Пятой республики.