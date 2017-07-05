Опускающегося на атомную подлодку президента Франции сравнили с Джеймсом Бондом

В сети обратили внимание на фотографию, опубликованную в Twitter-аккаунте президента Франции Эммануэля Макрона, на которой политик опускается с вертолета на атомную подводную лодку «Ужасающий». Пользователи интернета посмеялись над эпичным снимком французского лидера и сравнили его с вымышленным агентом MI6 Джеймсом Бондом.

«Меня зовут Макрон, Эммануэль Макрон», — прокомментировал снимок один из пользователей, пародируя культовую фразу агента «007».

«Насколько, блин, чокнутый этот Макрон? Десантироваться с вертолета на подводную лодку? Это точно в стиле Джеймса Бонда», — восхитился другой.

Некоторые даже сравнили лидера Франции с президентом России Владимиром Путиным. «Когда ты 37-летний президент, ты можешь позволить себе делать вещи, недоступные для твоих сверстников. Кроме, пожалуй, Путина. Он бы поднял эту подводную лодку», — заявил пользователь с ником Aarungeorge.

Другие принялись делать фотожабы с Макроном, повисшим в самых неожиданных местах. С легкой руки пользователей французский лидер «пролетел» над Белым домом, стал участником парада и даже оказался возле гнезда Сарлакка на вымышленной планете Татуин из вселенной «Звездных войн».