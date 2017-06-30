Соцсети «предпочли» Maкрону бутерброд

Фотография кебаба Бенуа Амона — французского политика, участвовавшего в президентских выборах 2017 года, получило больше ретвитов, чем официальный снимок президента страны Эммануэля Макрона. На данный факт обратила внимание газета Le Parisien.

Бутерброд репостнули более 66 тысяч раз, а фото лидера республики — свыше 30 тысяч. Однако по лайкам кебаб проиграл: сендвич собрал 59 тысяч отметок «нравится», а Макрон — порядка 91 тысячи.

Снимок с надкусанным и неаппетитным кебабом появился в Twitter-аккаунте Амона 29 июня. Политик подписал фото фразой «я в шоке». Портрет президента был опубликован ранее в тот же день.

На выборах Амон — кандидат от Социалистической партии, набрал 6,36 процента голосов и занял пятое место. Проиграв, он призвал своих избирателей поддержать Макрона.

39-летний Эммануэль Макрон вступил в должность главы государства 14 мая 2017 года, став самым молодым президентом в истории Пятой республики.