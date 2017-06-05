На Украине сделали самый большой в мире бутерброд с салом в виде трезубца

В городе Олешки Херсонской области Украины приготовили самый большой в мире бутерброд с салом. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает «Таймер».

По информации издания, гигантский сандвич выложен в форме трезубца и весит 200 килограммов. Такие показатели позволили зафиксировать рекорд, который будет внесен в Национальный реестр рекордов Украины в 2018 году.

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В июле 2016-го под Киевом кукурузное поле превратили в огромный лабиринт, в центре которого размещен трезубец. Длина лабиринта составляет около двух километров, а общая площадь равна 40 тысячам квадратных метров.

Трезубец князя Владимира является центральной геральдической фигурой герба Украины (с 1992 года).