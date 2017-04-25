Крис Прэтт признался сэндвичу в любви

Американский актер Крис Прэтт во время интервью радиостанции BBC 1 разыграл романтическую сцену с сэндвичем с беконом. Запись того, как артист признается этому блюду в любви, опубликована на видеохостинге YouTube.

Ведущий предложил Прэтту представить, что он оказался с сэндвичем в космосе. «Я даже не знаю, как это случилось, Тони. Мы были просто друзьями, тусовались в космосе... но я испытываю к тебе что-то большее», — обратился актер к бутерброду по имени Тони.

После этого Прэтт представил, будто сэндвич умирает. «Куда бы ты ни ушел, я надеюсь, что ты дождешься меня», — со скорбью заметил артист.

Крис Прэтт снялся в таких фильмах, как «Стражи Галактики», «Пассажиры» и «Мир Юрского периода».