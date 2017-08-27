При взрыве гидроцикла в Черногории россиянин получил перелом ребер

В Черногории в результате взрыва гидроцикла россиянин получил серьезные травмы, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телерадиовещательной компании RTCG.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа, в пригороде Герцег-Нови в Черногории. Россиянин 1963 года рождения и черногорец пытались днем отремонтировать водный мотоцикл в месте впадения реки Суторина в Адриатическое море. По данным полиции, произошло короткое замыкание и затем взрыв, который отбросил мужчин на несколько метров на стоящий рядом катер.

Как сообщили в больнице населенного пункта Мелине, россиянин получил перелом с третьего по восьмое ребер грудной клетки и перелом правой бедренной кости. Состояние его было стабильным, и после оказания первой помощи он перевезен в клинический центр Подгорицы для дальнейшего лечения.

Черногорца, которому наложили швы на рассеченный при происшествии подбородок, отпустили домой.