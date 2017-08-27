У берегов Турции раскололся сухогруз под флагом Монголии

Сухогруз «Леонардо» под флагом Монголии раскололся в Черном море у Северо-западного побережья Турции. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Судно направлялось в ремонт. В момент аварии на его борту находились 11 членов экипажа, им удалось перейти на катера береговой охраны, прибывшие на место аварии. Моряки доставлены на берег, их обследуют врачи.

Специалистам портовых служб удалось закрепить одну из половин расколовшегося судна на специальных понтонах. Вторая часть медленно тонет.

19 марта 2016 года шедший под флагом Панамы сухогруз протаранил опору возводящегося через Керченский пролив моста. В результате одна из конструкций была разрушена, еще две получили повреждения. Пострадавших среди девяти членов экипажа «Лиры» не было. Управлял судном, направлявшимся из Черного моря в Таганрог, гражданин Турции. По факту столкновения возбудили уголовное дело, сухогруз был арестован. В мае того же года компания-владелец судна Turkuaz Shipping выплатила подрядчику строительства 33 миллиона рублей компенсации за причиненный ущерб.