Регистрация недвижимости стала самой популярной услугой в МФЦ Бинбанка

За месяц работы окно Многофункционального центра Московской области, расположенное в офисе Бинбанка на Новом Арбате, успело обслужить 700 человек, при этом было получено 1,5 тысячи обращений. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, около 80 процентов всех обращений было связано с регистрацией подмосковной недвижимости.

Популярность услуги специалисты объясняют тем, что москвичам, приобретающим недвижимость в области, теперь не нужно ехать в офис МФЦ за пределы города — они могут зарегистрировать ее прямо в центре столицы. Оставшаяся пятая часть клиентских запросов касалась получения выписок из ЕГРН и услуг для предпринимателей.

МФЦ «Мои документы» работают совместно с финансовыми учреждениями во множестве российских регионов. На сегодняшний день такое сотрудничество наладили Бинбанк, ВТБ 24, Сбербанк и ряд других банков.

«Мы видим, что услуги областного МФЦ на территории Москвы востребованы и москвичами, и жителями Подмосковья, — отметила замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Елена Дрыганова. — Это очередной шаг к распространению услуг Московской области на территории столицы. Наше сотрудничество с Бинбанком — успешный пример государственно-частного партнерства, и мы планируем расширять его в дальнейшем».

Чаще всего заявления на регистрацию недвижимости в офисе Бинбанка приходились на Одинцовский, Истринский, Раменский, Красногорский и Ленинский районы Московской области. Более 80 процентов клиентов обзаводились в них недвижимостью. Причем почти 90 процентов обратившихся были жителями Москвы.

«Оформление недвижимости непосредственно в банке — это, по сути, частичное подключение к тем услугам, которые оказывает государство, посредничество в оформлении различных операций с госуслугами. Таким образом, получается хорошая синергия для любых финансовых институтов, в том числе, для банков, которые за счет подобного сотрудничества увеличивают продажи собственных продуктов и услуг», — отметил управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев.

МФЦ Подмосковья и Бинбанк намерены увеличивать комплекс предоставляемых возможностей для клиентов. На очереди — запуск услуги по переоформлению водительских удостоверений.