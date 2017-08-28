Таможенники парижского аэропорта нашли живого питона в багаже туриста из Гвинеи

Таможенники в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль обнаружили в багаже одного из пассажиров живого королевского питона. Об этом сообщает портал Airlive.

Инцидент произошел в понедельник, 21 августа. Сотрудники таможенной службы заинтересовались содержимым деревянной коробки, которую вез с собой прибывший во Францию из Гвинеи путешественник.

Как заявил 22-летний гражданин Бенина, личность которого не раскрывается, в багаже находится африканское черное мыло. Однако внутри коробки было найдено пресмыкающееся длиной полтора метра.

Змею осмотрели ветеринары, после чего отправили в специальное учреждение для экзотических животных в Париже. Пассажира оштрафовали (сумма штрафа не называется) и отпустили.