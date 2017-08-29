Вышел тизер сериала по мотивам черной комедии «Смертельное влечение»

В сети появился первый тизер перезапуска черной комедии «Смертельное влечение». Ролик опубликован в Instagram.

Coming in 2018 to the Paramount Network. #Heathers #☠️ A post shared by Heathers (@heathers) on Aug 27, 2017 at 7:26pm PDT

Ремейк будет представлять собой сериал из 10 эпизодов.

Первые серии выйдут на экраны в 2018 году, спустя 29 лет после релиза одноименного фильма. В соцсети также появились фотографии актеров, которые исполнят главные роли.

О планах снять телешоу было объявлено в марте 2016-го. Тогда же сообщалось, что три героини с одинаковыми именами Хезер, вокруг которых строится повествование, из школьных красоток превратятся в чернокожую лесбиянку, трансгендера и девушку с лишним весом.

Оригинальная картина вышла в 1989 году. В ней сыграли Вайнона Райдер и Кристиан Слэйтер.