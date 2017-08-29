Культура
 

Вышел тизер сериала по мотивам черной комедии «Смертельное влечение»

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В сети появился первый тизер перезапуска черной комедии «Смертельное влечение». Ролик опубликован в Instagram.

Coming in 2018 to the Paramount Network. #Heathers #☠️

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Ремейк будет представлять собой сериал из 10 эпизодов.

Первые серии выйдут на экраны в 2018 году, спустя 29 лет после релиза одноименного фильма. В соцсети также появились фотографии актеров, которые исполнят главные роли.

О планах снять телешоу было объявлено в марте 2016-го. Тогда же сообщалось, что три героини с одинаковыми именами Хезер, вокруг которых строится повествование, из школьных красоток превратятся в чернокожую лесбиянку, трансгендера и девушку с лишним весом.

Оригинальная картина вышла в 1989 году. В ней сыграли Вайнона Райдер и Кристиан Слэйтер.

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