Капсулу Hyperloop разогнали до рекордных скоростей

Американский бизнесмен Илон Маск выложил в Twitter видео с прототипом пассажирской капсулы Hyperloop, движущимся с рекордной скоростью в тестовой вакуумной трубе. Капсула была создана студентами Мюнхенского технического университета (Германия).

Видео: @elonmusk / Twitter

Согласно информации, размещенной на сайте вуза, капсула массой 80 килограммов, снабженная электрическим двигателем мощностью 50 киловатт, развила скорость до 324 километров в час. Над прототипом команда WARR (Workgroup for Rocketry and Space Flight) работала последние полгода, став победителем конкурса Hyperloop pod competition.

Соревнование, организованное по инициативе SpaceX, проходило на пробной трассе в калифорнийском Хоторне, где расположена штаб-квартира компании. Предыдущий рекорд, достигнутый 2 августа 2017 года Hyperloop One (на трассе DevLoop в Неваде), составил 310 километров в час.