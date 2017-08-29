Танец сотрудника полиции впечатлил жителей Лондона

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Пляшущий британский полицейский стал звездой Ноттинг-хилльского карнавала, который проходил в Лондоне. Об этом сообщает издание Evening Express.

Танец 34-летнего Дэниела Грэма (Daniel Graham) собрал толпу. Видео, снятые зрителями, собрали множество ретвитов в Twitter.

В начале года Грэм участвовал в телевизионном конкурсе Britain’s Got Talent (прототип российского шоу «Минута славы»), но не дошел до финала. Время от времени он демонстрирует свои умения в Instagram.

Ежегодный Ноттинг-хилльский карнавал устраивают с 1966 года. Ведущую роль обычно играют представители британской афрокарибской общины. В прошлом в празднике участвовали до двух миллионов человек. По количеству зрителей Ноттинг-хилльский карнавал уступал только карнавалу в Тринидад и Тобаго.

В 2016 году сообщалось, что сотрудница УВД Московского метрополитена выразила протест против «палочной системы» оценки работы при помощи откровенного танца.