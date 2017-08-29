Промсвязьбанк показал лучшие результаты работы за три года

Чистая прибыль Промсвязьбанка по итогам первого полугодия 2017-го составила 2,9 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в финансовой организации.

«Мы довольны итогами второго квартала 2017 года. Это лучшие результаты банка за последние 3 года. Чистая прибыль в отчетном периоде выросла в 5 раз относительно первого квартала 2017 года и составила 2,4 миллиарда рублей (в целом за первое полугодие — 2,9 миллиарда рублей). Продолжающийся прирост клиентской базы банка способствовал дальнейшему росту чистого комиссионного дохода, который достиг нового пика в 5,7 миллиарда рублей за квартал, увеличившись на 45 процентов относительно сопоставимого периода прошлого года, и уже на 94 процента покрывает все операционные издержки банка», — отметил зампред правления банка Владимир Мамакин.

Размер активов Промсвязьбанка достиг 1,215 триллиона рублей. Кредитные портфель вырос на процент, до 785 миллиардов рублей.

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 30 июня 2017 доля ликвидных активов от общих активов банка составила 23 процента, а их доля от счетов и депозитов клиентов — 30 процентов.

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 30 июня 2017 составил 13,20 процента при минимальном требовании в 8 процентов; коэффициент достаточности основного капитала составил 8,16 процента (допустимый минимум — шесть процентов); коэффициент достаточности базового капитала составил 6,76 процента при минимальном требовании в 4,5 процента.