Мединский предложил Малому театру ставить спектакли о современной России

Министр культуры России Владимир Мединский порекомендовал руководству Малого театра обратиться к постановкам о современности. Об этом чиновник заявил на встрече с труппой учреждения, передает Агентство городских новостей «Москва» во вторник, 29 августа.

«Хотелось бы, чтобы было больше премьер, но мне кажется было бы здорово, если бы было еще больше жизни спектаклей о современной жизни, о наших современниках. Все-таки классический репертуар у вас великолепный, но мы все понимаем, что Грибоедов, Островский, Чехов писали не о средневековье, они писали о своих современниках и для своих современников», — заявил Мединский.

Министр отметил, что если Малый театр расширит свой репертуар пьесами о современной России, то это «вызовет еще большую волну искреннего и благодарного интереса нашего зрителя».

Мединский также поздравил худрука учреждения, актера Юрия Соломина «с 60-летием служению на сцене Малого театра», сообщили «Ленте.ру» в пресс-служба Минкульта. Чиновник сравнил театр со скалой, на которой «держится вся мировая театральная культура».

Юрий Соломин — советский и российский актер, работал на посту министра культуры РСФСР с 1990-го по 1991 год.