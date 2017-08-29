Северный флот провел учения по обороне промышленности на Таймыре

На Таймыре прошли межвидовые учения сил Северного флота с придаными подразделениями воздушно-десантных войск и спецназа Центрального военного округа. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил представитель Северного флота Вадим Серга.

В учениях участвовала арктическая мотострелковая бригада, ротные тактические группы десантников и подразделения спецназа при поддержке артиллерии и авиации.

«Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия», — рассказал Серга.

Согласно легенде, в район промышленного предприятия проникли несколько передовых диверсионных групп, обнаруженных дозором разведки морской пехоты и ВДВ. После получения информации от разведчиков по обнаруженным крупным скоплениям сил противника был нанесен удар РСЗО «Град» и самоходных гаубиц «Гвоздика». Целеуказание артиллеристы получали от беспилотника. Также фронтовые бомбардировщики Су-24 и ударные вертолеты нанесли удар по противнику с воздуха.

После этого в район выдвинулись мотострелки арктической бригады и десантники на штатной технике.

Серга отметил, что это вторые учения подобного типа. Первые проводились в августе 2015 года, и носили куда меньший размах. В нынешних маневрах участвует примерно вдвое больше личного состава, а артиллерия применялась впервые.