Канадская группа Godspeed You! Black Emperor выпустила новую песню

Канадская пост-рок-группа Godspeed You! Black Emperor выпустила новый трек. Аудиозапись опубликована на Bandcamp музыкантов.

Трек называется Undoing A Luciferian Towers и длится восемь минут.

<a href="http://godspeedyoublackemperor.bandcamp.com/album/luciferian-towers">"Luciferian Towers" by Godspeed You! Black Emperor </a>

«Посмотрите на чертов горизонт! Большие ленивые завещания в тусклых мраморных обелисках! Представьте себе все эти здания гораздо позднее, опустошенные и лишенные проводов и стекол, послушайте — ветер свистит сквозь все три тысячи горящих оконных проемов!» — так описали песню артисты.

Композиция станет частью альбома Luciferian Towers, релиз которого состоится 22 сентября. Треклист будет насчитывать восемь дорожек.

В 2013-м пластинка Godspeed You! Black Emperor под названием Allelujah! Don’t Bend! Ascend! была признана лучшим канадским альбомом года.