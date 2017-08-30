Канадская группа Godspeed You! Black Emperor выпустила новую песню

Канадская пост-рок-группа Godspeed You! Black Emperor выпустила новый трек. Аудиозапись опубликована на Bandcamp музыкантов.
Трек называется Undoing A Luciferian Towers и длится восемь минут.
«Посмотрите на чертов горизонт! Большие ленивые завещания в тусклых мраморных обелисках! Представьте себе все эти здания гораздо позднее, опустошенные и лишенные проводов и стекол, послушайте — ветер свистит сквозь все три тысячи горящих оконных проемов!» — так описали песню артисты.
Композиция станет частью альбома Luciferian Towers, релиз которого состоится 22 сентября. Треклист будет насчитывать восемь дорожек.
В 2013-м пластинка Godspeed You! Black Emperor под названием Allelujah! Don’t Bend! Ascend! была признана лучшим канадским альбомом года.