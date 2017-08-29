Пять тысяч фотографий легли в основу анимационного клипа The National

Американская рок-группа The National выпустила новый клип. Ролик на песню Day I Die опубликован на YouTube-канале коллектива.

Видео сделано из пяти тысячи фотоснимков, которые были обработаны с помощью мультипликационного эффекта, пишет Pitchfork во вторник, 29 августа. Режиссером клипа выступил Кейси Реас, оператором — Грэм Макиндо.

Композиция войдет в предстоящий альбом команды под названием Sleep Well Beast. Релиз состоится 8 сентября.

В 2013 году The National представили видео на трек Sea of Love. Ролик был вдохновлен клипом «Грубый закат» московской группы «Звуки Му», снятым за несколько часов в студии Петра Мамонова.