Названы дата и место прощания с Дмитрием Коганом

Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом пройдет в Колонном зале Дома союзов в субботу, 2 сентября. Об этом ТАСС сообщил народный артист России Юрий Розум.

Он отметил, что, скорее всего, церемония прощания с музыкантом начнется в 11 часов.

По словам Розума, близкие Когана надеются похоронить его на Новодевичьем кладбище. «Если добьются, Новодевичье. Но пока добро не дали. Возможно, Троекуровское», — указал он.

О смерти музыканта стало известно во вторник, об этом сообщила помощница артиста Жанна Прокофьева. Источник, близкий к музыканту, заявил ТАСС, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дмитрий Коган выступал в концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии и стран Ближнего Востока. В 2010 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. В 2014-м музыканта назначили худруком оркестра «Московская камерата».

Отец скрипача — дирижер Павел Коган, народный артист России, кавалер французского ордена Искусств и литературы и художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра. Дедом Дмитрия был выдающийся советский скрипач Леонид Коган, бабушкой — скрипачка Елизавета Гилельс.