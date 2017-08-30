Домашних питомцев предложили мыть натуральными шампунями

Косметическая марка Organic Shop выпустила первую в своей истории коллекцию натуральных средств для ухода за домашними животными. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 августа.

В составе отсутствуют силиконы, агрессивные моющие компоненты, ГМО, парабены, продукты нефтехимии, красители, синтетические отдушки. Косметические средства обогащены органическими вытяжками и маслами целебных растений, которые позаботятся о здоровье и красоте кожи и шерсти питомцев.

В коллекцию вошли пенки и кондиционирующие шампуни для собак и кошек, а также специальные средства для ухода за лапами щенков после прогулки.

Марка Organic Shop основана в 2010 году, в фирменных магазинах представлены десятки брендов натуральной косметики со всего мира. На сегодняшний день насчитывает 28 магазинов в 15 городах России: от Москвы до Тольятти.

