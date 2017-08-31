Исполняющим обязанности ректора МГИК назначен Арсений Миронов

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский назначил Арсения Миронова исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 31 августа.

Миронов также работает директором Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева.

Обращаясь к коллективу МГИК он заявил, что вуз имеет уникальную научную школу и кадровый потенциал. Миронов отметил, что сфера российской культуры переживает острый дефицит кадров: «Нужны инвестиции в людей, потому что лучше гениальный педагог в классе, чем скучный семинар по дистанционной системе образования».

Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов подчеркнул, что ведомство считает МГИК «главным столпом образования в сфере культуры».

Директор департамента науки и образования Минкульта Александра Аракелова заявила «Ленте.ру», что назначение Миронова позволит «обогатить научные традиции, а также повысить авторитет учреждения в научных кругах и обеспечить активизацию взаимодействия с экспертным сообществом».

Глава Государственного института искусствознания Наталья Сиповская отметила, что работавший в Министерстве связи и массовых коммуникаций России Миронов компетентен в сфере новейших технологий, что поможет ему «обеспечить новые возможности для развития института и стабильной подготовки кадров».

«Миронов приходит из крупного научно-исследовательского института, и это, полагаю, поспособствует укреплению нашего образования, подтолкнет его вперед», — прокомментировал назначение ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры Александр Тургаев.