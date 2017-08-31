Введенный в эксплуатацию в 1989 году атомный ледокол «Советский Союз» отправят на утилизацию. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор «Росатомфлота» Вячеслав Рукша в четверг, 31 августа.

«Был подписан официальный приказ», — отметил Рукша. Судно долгое время стояло у причала из-за снижения объемов работ в Арктике и требовала проведения серьезных восстановительных работ.

Особенность избыточного по мощности ледокола заключалась в возможности быстрого переоборудования в боевой крейсер. Однако его использование в коммерческих целях оказалось нерентабельным.

В 2002 году атомоход участвовал в успешном эксперименте по обеспечению электроснабжения береговых сооружений с помощью судовой установки. Ее мощность составляла 50 МВт.