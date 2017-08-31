Промсвязьбанк добавил возможность бесплатного перевода денег на свои счета

Розничным клиентам Промсвязьбанка (ПСБ) стала доступна услуга бесплатных переводов с карт любых российских банков на карты и счета, открытые в ПСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Для совершения операции в интернет-банке необходимо выбрать карту или счет для пополнения и воспользоваться кнопкой «Пополнить с карты другого банка». У клиентов также есть возможность привязать карту в интернет-банке, чтобы при осуществлении повторных переводов не вводить каждый раз номер и срок ее действия. Клиент может добавить несколько карт и при необходимости удалить их.

Для обеспечения безопасности переводы защищены технологией 3DSecure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode). Лимит на сумму бесплатных переводов за календарный месяц на все карты и счета одного клиента с карт сторонних банков составляет 150 тысяч рублей.

«Более 90 процентов транзакций в Промсвязьбанке совершаются онлайн. Запуск нового сервиса поддерживает этот тренд и максимально упрощает взаимодействие между банком и клиентом. Отсутствие комиссии позволяет осуществлять пополнение открытых в ПСБ карт и счетов с карт сторонних российских кредитных организаций без необходимости приходить в отделение банка. Для наших клиентов, особенно из удаленных регионов, это важный шаг», — прокомментировал вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас.