Мужчина вонзил нож в шею полицейского в Стокгольме

В столице Швеции неизвестный мужчина напал с ножом на полицейский патруль. Он подкрался к стражам порядка сзади и ударил одного из них в шею. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает Aftonbladet.

Находившиеся рядом другие патрульные задержали мужчину. Сейчас он дает показания. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов. О личности злоумышленника ничего не сообщается.

Как уточняет телеканал SVT, в районе, где произошел инцидент часто собираются местные наркоманы. Кроме того, недалеко от места происшествия проходит постоянный пикет активистов, которые выступают в поддержку беженцев из Афганистана.

Материалы по теме Стокгольм под ударом Грузовик протаранил толпу на главной пешеходной улице города

Раненого полицейского доставили в клинику, ему оказали необходимая помощь. После этого страж порядка был выписан из больницы.

7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — грузовик врезался в прохожих. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. Погибли пять человек, еще 15 получили травмы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. В ходе оперативных действий по поиску террориста полицейские задержали 39-летнего гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, который является основным подозреваемым в осуществлении данной атаки.