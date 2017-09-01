В Киеве неизвестный вытер ноги о флаг Украины в принадлежащем ветерану АТО кафе

В киевском кафе, открытом ветераном силовой операции Киева в Донбассе Леонидом Остальцевым, посетитель вытер ноги об украинский флаг. Об этом Остальцев написал на своей странице в Facebook.

«Он сидел в углу и, как мы увидели по камерам, ногами тер государственный флаг (...). Заметив под столом флаг который выглядел как тряпка, официант подобрал его», — сообщил ветеран АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе).

Остальцев отметил, что клиент «был одет во все патриотическое, улыбался, ел, пил, оставил хорошие чаевые, но во время этого всего под его ногами был флаг».

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24 августа стало известно, что в Киеве осквернили памятник участникам АТО, который был открыт ранее в том же месяце. Монумент выглядит как большой меч с гербом Украины, вонзенный в плиту, на которую нанесена карта России. На постаменте изображен ангел-хранитель с раскрашенными в цвета украинского флага крыльями. В сети обратили внимание, что он скопирован с персонажа серии игр Diablo.

В Киеве регулярно обвиняют Москву в агрессивных действиях, в частности, в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.